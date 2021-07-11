شكرا لقرائتكم خبر عن تركيب 14ألف شبكة حماية لمطابق الصرف الصحى بالجيزة لمواجهة سرقة الأغطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وأوضح رئيس شركة مياه الجيزة، أنه تم وضع أولوية لتركيب شبكة حماية مطابق الصرف الصحى بمناطق تواجد المدارس والأندية ومجمعات الصرف الصحي.

وأشار بدوي أن الشركة تستهدف استكمال تركيب شبك حماية بكافة مطابق الصرف الصحي بالمحافظة حفاظاً علي أرواح المواطنين وذلك بعد إرتفاع مُعدل سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي.

هذا وقدمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة نموذجاً جديداً لشبكة تأمينية أسفل الغطاء والمصنوع من مادة الفايبر المقاومة للعوامل المختلفه، ويتم رفعها لتسهيل أعمال الصيانة للعاملين، كما أن تكلفتها غير عالية ولا يعاد تصنيعها مرة أخري مما يجعلها غير معرضة للسرقة، بالإضافة إلي أنها تتحمل أحمال ثقيلة، بالإضافة إلي أنها مقاومة لغازات الصرف الصحي.

وناشد المواطنين بضرورة الإبلاغ في حالة فقدان أو سرقة أغطية البالوعات بالاتصال بالخط الساخن 125، مؤكداً علي قيام الشركة بسرعة الإستجابة تجنباً لأي خطر يواجه المواطنين.

ويأتي ذلك في ضوء حرص الشركة القابضة علي تطوير الأداء بالشركات التابعة بشكل دائم ومستمر ومواجهه سرقه الأغطيةو حفاظاً علي سلامه المواطنين.