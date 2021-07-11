شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المعلمين تفتح أنديتها لاستقبال المشاركين بامتحانات الثانوية مجانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر خلف الزناتي نقيب المعلمين، رئيس اتحاد المعلمين العرب تعليمات إلى رؤساء النقابات الفرعية واللجان النقابية بفتح جميع أندية المعلمين للمراقبين والملاحظين ورؤساء ووكلاء اللجان وجميع المعلمين المشاركين في أعمال امتحانات الثانوية العامة للدخول إلى الأندية مجانا طوال فترة امتحانات الثانوية العامة.

من جهته، قال محمد عبد الله الأمين العام لنقابة المهن التعليمية ورئيس غرفة عمليات النقابة المشكلة لمتابعة أحوال المعلمين أثناء فترة الامتحانات، فى بيان، إنه بناء على قرار النقيب فإن أي معلم مكلف بالعمل في امتحانات الثانوية العامة في أي مكان بالجمهورية يحق له دخول نادي المعلمين المملوك للفرعية أو اللجنة النقابية التي يقع فيها نطاق عمله أثناء فترة الامتحانات مجاناً ودون أن يتكلف ثمناً لتذكرة الدخول.

وأوضح الأمين العام لنقابة المهن التعليمية، أن أندية المعلمين في المحافظات مملوكة للنقابات الفرعية، ودخولها في الظروف العادية حق للمعلمين أعضاء الفرعية أو اللجنة النقابية مالكة النادي، والمعلمين التابعين لفرعيات أخرى يمكنهم دخول نادي فرعية مختلف عن ناديهم برسم دخول؛ لكن مع قرار النقيب فطوال فترة امتحانات الثانوية العامة فإن الدخول إلى تلك الأندية مجانا للمعلمين بكارنيه النقابة فقط دون النظر لعضوية المعلم في النادي من عدمها.