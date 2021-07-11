شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الشعبة الأدبية بالثانوية يسلمون بوكليت المواد غير المضافة للمجموع للجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتسلم لجان امتحانات الثانوية العامة، بوكليت المواد غير المضافة للمجموع من طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية، بعد إجابة الطلاب عن أسئلتها فى المنزل خلال الفترة الماضية منذ أن قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إتاحتها إلكترونيا عبر موقعها يوم 3 يوليو الجارى.

وتشمل المواد غير المضافة التربية الوطنية والتربية الدينية والاقتصاد والإحصاء، ويتم تقدير المواد غير المضافة باجتياز أو عدم اجتياز.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2021، كأول ثانوية بنظام البابل شيت، ويؤدى قرابة 649 ألف طالب وطالبة فى الشعبتين العلمية والأدبية الامتحانات، كما يشارك قرابة 133 الف عضو فى الامتحانات ما بين ملاحظ ومراقب ومقدر درجات، وبدأت الامتحانات السبت 10 يوليو وتستمر حتى 2 أغسطس المقبل وتعلن النتيجة بعد أخر امتحان بعشرة أيام على أقصى تقدير.

ووجه الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، رسالة لطلاب الثانوية العامة، قائلا: إلى أبناء مصر من طلبة الثانوية العامة دفعة 2020-2021: أكملت الدولة المصرية استعداداتها لأداء الامتحانات في أفضل الظروف مع اتمام الإجراءات الاحترازية وتوفير كل السبل لضمان تأدية امتحانات عادلة ونتمنى لكل منكم تحقيق أحلامه والنجاح الباهر.