شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المؤتمر العلمى الـ26 لإعلام القاهرة "الإعلام الرقمى والتقليدى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد كلية الإعلام بجامعة القاهرة مؤتمرها العلمي السادس والعشرين، على مدار يومي الـ11 و الـ12 من يوليو الجارى، وذلك تحت رعاية الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات والدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، وبرئاسة الدكتورة هويدا مصطفى، عميدة الكلية، وذلك فى إطار الأنشطة العلمية التى تنظمها الكلية.

ويُعقد المؤتمر في نسخته السادسة والعشرين عبر تطبيق زووم، تحت عنوان "الإعلام الرقمي والإعلام التقليدي مسارات للتكامل والمنافسة، ويتطرق المؤتمر لمناقشة عدد من القضايا البارزة والمهمة في جلساته المختلفة على مدار يومى 11و 12 يوليو الحالى داخل قاعات كلية الاعلام اعتبارا من العاشرة صباحا.

يستهدف المؤتمر، الذي تعقد بعض جلساته عن بعد Online، تقديم بحوث ورؤى علمية وعملية حول مسارات التكامل والتنافس بين وسائل الإعلام بشكلها التقليدي، والمنصات الرقمية، وذلك في ظل بيئة إعلامية جديدة فرضها التطور التكنولوجي، وألقت بظلالها على أنماط إنتاج المحتوى الإعلامي، وتسويقه، والتعرض له.