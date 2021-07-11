شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المؤتمر العلمى الـ26 لإعلام القاهرة "الإعلام الرقمى والتقليدى" والان مع تفاصيل الخبر
ويُعقد المؤتمر في نسخته السادسة والعشرين عبر تطبيق زووم، تحت عنوان "الإعلام الرقمي والإعلام التقليدي مسارات للتكامل والمنافسة، ويتطرق المؤتمر لمناقشة عدد من القضايا البارزة والمهمة في جلساته المختلفة على مدار يومى 11و 12 يوليو الحالى داخل قاعات كلية الاعلام اعتبارا من العاشرة صباحا.
يستهدف المؤتمر، الذي تعقد بعض جلساته عن بعد Online، تقديم بحوث ورؤى علمية وعملية حول مسارات التكامل والتنافس بين وسائل الإعلام بشكلها التقليدي، والمنصات الرقمية، وذلك في ظل بيئة إعلامية جديدة فرضها التطور التكنولوجي، وألقت بظلالها على أنماط إنتاج المحتوى الإعلامي، وتسويقه، والتعرض له.
تنظم كلية الإعلام بجامعة القاهرة مائدة مستديرة يوم الاثنين ضمن فعاليات المؤتمر بعنوان :نحو ميثاق شرف للاعلام الرقمي، وذلك في إطار فعاليات المؤتمر العلمي الدولي السادس والعشرين لكلية الإعلام حول الاعلام الرقمي والإعلام التقليدي:مسارات للتكامل والمنافسة .