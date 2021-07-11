شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى يزور بلجيكا حاملا رسالة من الرئيس السيسى لرئيس المجلس الأوروبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الأحد، زيارة إلى العاصمة البلجيكية بروكسل لتسليم رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى رئيس المجلس الأوروبى شارل ميشيل.