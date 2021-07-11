شكرا لقرائتكم خبر عن 256 ألف طالب بالثانوية العامة القسم الأدبى يبدأون امتحان اللغة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ قرابة 256 ألف طالب وطالبة بالشعبة الأدبية فى الثانوية العامة أداء امتحان اللغة العربية، فى ثان أيام امتحانات الثانوية العامة 2021، حيث انطلق الامتحان 10 صباحاً ويستمر حتى 1 ظهرا، وأكدت وزارة التربية والتعليم على ضرورة تمرير العصا على الطلاب بعد بدء الامتحان بدقائق بشكل هادئ دون أى ازعاج مع توفير كافة الأجواء المناسبة للطلاب وتنظيم توقيع الطلاب فى الكشوف مع التنبيه على الطلاب بكتابة بياناتهم بدقة.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2021، كأول ثانوية بنظام البابل شيت، ويؤدى قرابة 649 ألف طالب وطالبة فى الشعبتين العلمية والأدبية الامتحانات، كما يشارك قرابة 133 الف عضو فى الامتحانات ما بين ملاحظ ومراقب ومقدر درجات، وبدأت الامتحانات السبت 10 يوليو وتستمر حتى 2 أغسطس المقبل وتعلن النتيجة بعد أخر امتحان بعشرة أيام على أقصى تقدير.

ووجه الدكتور طارق شوقى. وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، رسالة لطلاب الثانوية العامة، قائلا: إلى أبناء مصر من طلبة الثانوية العامة دفعة 2020-2021: أكملت الدولة المصرية استعداداتها لأداء الامتحانات في أفضل الظروف مع اتمام الإجراءات الاحترازية وتوفير كل السبل لضمان تأدية امتحانات عادلة ونتمنى لكل منكم تحقيق أحلامه والنجاح الباهر .