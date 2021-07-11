شكرا لقرائتكم خبر عن نشوب حريق فى مصنع منسوجات بالعاشر من رمضان بالشرقية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشبّ حريق، قبل قليل، بمصنع للمنسوجات بالمنطقة الصناعية الثالثة بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

البداية كانت بتلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية ، إخطارًا من اللواء دكتور أيمن مطر، حكمدار المديرية لقطاعى الجنوب والعاشر من رمضان، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بمصنع منسوجات بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان.

وعلى الفور، دفعت قوات الحماية المدنية ، بإشراف العميد محمد العادلي، مدير الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، ورئاسة المقدم عبدالحميد أبو فول، رئيس قسم الحماية المدنية بمدينة العاشر من رمضان، بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، وجارى محاولات السيطرة على النيران وإخمادها، فيما انتقلت قوات الأمن إلى محيط الحريق مصحوبة بعدد من سيارات الإسعاف تحسبًا لوجود مصابين جراء الحريق.



نشوب حريق في مصنع منسوجات بالعاشر من رمضان

الحماية المدنية والعاملين بالمصنع أثناء محاولتهم لأطفاء الحريق



نشوب حريق في مصنع منسوجات بالعاشر من رمضان