شكرا لقرائتكم خبر عن توافد طلاب الثانوية العامة القسم الأدبى على لجان السير استعدادا لامتحان العربى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - توافد قبل قليل، طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية على لجان السير استعدادا لأداء امتحان مادة اللغة العربية فى العاشرة صباحاً، حيث تسمح اللجان للطلاب بالدخول بداية من التاسعة لإجراء التفيش لمنع دخول أى تليفونات أو وسائل غش إضافة إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية منها قياس درجة حرارة الطلاب وتسليم الطلاب كمامات وأكياس جيل مطهر.
ووجه الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، رسالة لطلاب الثانوية العامة، قائلا: إلى أبناء مصر من طلبة الثانوية العامة دفعة 2020-2021، أكملت الدولة المصرية استعداداتها لأداء الامتحانات فى أفضل الظروف مع اتمام الإجراءات الاحترازية وتوفير كل السبل لضمان تأدية امتحانات عادلة ونتمنى لكل منكم تحقيق أحلامه والنجاح الباهر.