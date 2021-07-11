تأييد إلزام الفنان أحمد عز بدفع 41 ألف جنيه إسترليني مصاريف مدرسية لتوأم زينة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أيدت محكمة استئناف عالي الأسرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الأحد، حكم أول درجة الصادر ضد أحمد عز بإلزامه بدفع 41 ألفًا و700 جنيه إسترليني، قيمة المصروفات الدراسية لـ«توأم زينة» عن العامين الدراسيين 2018- 2019، و 2019- 2020.

كانت محكمة أسرة مدينة نصر قضت في وقت سابق بإلزام "عز" بدفع مبلغ قيمته 41 ألفًا و700 جنيه إسترليني، قيمة المصروفات الدراسية لـ"توأم زينة" عن عامين دراسيين، كما قضت بإلزامه بدفع 42 ألفًا و350 جنيهًا مصريًا، قيمة مصروفات الانتقال عبر الأتوبيس المدرسي.

كانت الفنانة زينة قد أقامت دعوى تطالب فيها بمصروفات دراسية من الفنان أحمد عز، وقدم معتز الدكر، دفاع زينة، خلال نظر الدعوى في أول درجة مذكرة تحتوي على أجر "عز" في فيلم الممر و ابوعمر المصري والحملات الإعلانية التي يقوم بها.