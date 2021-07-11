شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بنقابة الأسنان: اتخاذ إجراءات ضد منتحلى الصفة لغلق العيادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد مسعد عضو مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان، إنه أطلقت سلسة لتوعية الأطباء بحقوقهم وواجباتهم أثناء ممارساتهم لعملهم، مثل قضية ترخيص العيادات، حيث إن فتح الطبيب لعيادته دون ترخيص يعرضه لاتهامه بارتكاب جُنحة وغلق العيادة، مشيرا إلى أن سلسلة التوعية تهدف إلى تعريف الطبيب بأساليب الترخيص الصحيحة بحيث لا يتلقى أى ملاحظات سلبية حولها سواء من العلاج الحر أو غيره من الجهات.

وأوضح مُسعد، فى تصريحات خاصة لليوم السابع،: أن لجنة المنشآت الطبية بالنقابة العامة لأطباء الأسنان برئاسة الدكتورة صفاء فؤاد عضو المجلس، تهتم منذ بداية عملها بالمجلس الحالى على تحرير محاضر ضد منتحلى صفة طبيب بالعيادات بالتعاون مع إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة.

كانت قد أعلنت لجنة أدعياء المهنة، فى تصريحات سابقة لليوم السابع، رصد حوالى 15 مركزا وعيادة لمنتحلى صفة طبيب أسنان، تنوعت بين عيادات لا يتواجد بها أطباء، ومعامل لفنيين عاملين كأطباء أسنان، وذلك بمحافظات: المنيا، أسيوط، الأسكندرية، البحيرة، والجيزة"، وبدورها خاطبت النقابة العامة لأطباء الأسنان، وزارة الصحة وإدارة العلاج الحر بخصوص تلك الحالات، ولمواجهة عمل أى شخص من غير الأطباء، ومنتحلى صفة طبيب أسنان على مستوى كافة المحافظات، حيث أن عقوبة انتحال صفة الطبيب تصل إلى السجن والغرامة.