شكرا لقرائتكم خبر عن التحريات الأولية تكشف: شرز من أحد أعمدة الإنارة وراء حريق معرض طهطا بسوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الأجهزة الأمنية، في مديرية أمن سوهاج، عقب إجراء التحريات الأولية ومن خلال سؤال شهود العيان، وتفريغ كاميرات المراقبة، تبين أن سبب حريق معرض المستلزمات وتجهيز العرائس بطهطا، في محافظة سوهاج، هو حدوث شرز من أحد أعمدة الإنارة الموجود في مقدمة المعرض، ورجحت التحريات أن هذا هو سبب الحريق، وتم التحفظ على بعض محتويات أجهزة تسجيل كاميرات المراقبة تمهيدا لإرفاقها بالمحضر الذى سوف يتم عرضه على النيابة العامة، وجارى حصر وتقييم التلفيات التى تكبدها الحريق.

وكان قد أسفر حريق معرض المستلزمات وتجهيز العرائس بمدينة طهطا، شمال محافظة سوهاج، الذى نشب صباح اليوم الأحد، عن وفاة شخص، مصاب بالسكر، وبعد تعرضه لأزمة تنفسية نتيجة إنبعاثات أدخنة الحريق أدت إلى وفاته، فضلا عن إصابة 5 آخرين، واحتراق سيارة ملاكى، كانت متوقفة أمام المعرض التجارى، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى طهطا العام لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الطبية.