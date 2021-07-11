شكرا لقرائتكم خبر عن %73 من القراء يتوقعون نجاح الأهلى فى الفوز بجميع مبارياته المؤجلة وتصدر الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان "هل تتوقع نجاح الأهلى فى الفوز بجميع مبارياته المؤجلة وتصدر جدول الدورى؟"، توقع غالبية القراء نجاح الأهلى فى الفوز بجميع مبارياته المؤجلة وتصدر جدول الدورى. وتوقع 73% من القراء نجاح الأهلى فى الفوز بجميع مبارياته المؤجلة وتصدر جدول الدورى، بينما توقع 27% من القراء عدم فوز الأهلى بمبارياته المؤجلة وتصدر المسابقة التي يحمل لقبها.

نتيجة الاستطلاع