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%73 من القراء يتوقعون نجاح الأهلى فى الفوز بجميع مبارياته المؤجلة وتصدر الدورى

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القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان "هل تتوقع نجاح الأهلى فى الفوز بجميع مبارياته المؤجلة وتصدر جدول الدورى؟"، توقع غالبية القراء نجاح الأهلى فى الفوز بجميع مبارياته المؤجلة وتصدر جدول الدورى.

 

وتوقع 73% من القراء نجاح الأهلى فى الفوز بجميع مبارياته المؤجلة وتصدر جدول الدورى، بينما توقع 27% من القراء عدم فوز الأهلى بمبارياته المؤجلة وتصدر المسابقة التي يحمل لقبها.

 


نتيجة الاستطلاع

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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