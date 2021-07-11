شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلوان يكشف موعد إعلان نتائج امتحانات نهاية العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد الدكتور ماجد فهمى نجم رئيس جامعة حلوان، أن هناك انتظام كامل فى أعمال الكنترولات على مستوى كليات الجامعة، موضحا أن من المتوقع أن يتم إعلان نتائج امتحانات نهاية العام لكليات التربية الرياضية والتربية الفنية وبعض الكليات قليلة الكثافة فى العدد خلال الأسبوع الجارى.

وأضاف الدكتور ماجد نجم فى تصريح لـ" الخليج 365"، أن جامعة حلوان أنهت امتحانات نهاية العام الجامعى 2020/2021 على مستوى طلاب البكالوريس والليسانس يوم الأربعاء الماضى ، وتواصل أعمال الكنترول تمهيدا لإعلان النتائج للطلاب حيث إن الكنترول بدأ أعماله بالتزامن مع انطلاق الامتحانات وتم تصحيح المواد أولا بأول، ويجرى الآن تجميع ورصد ومراجعة للامتحانات والدرجات وذلك استعدادا لإعلان النتائج.

وأشار الدكتور ماجد نجم، إلى أن الجامعة عقدت الامتحانات فى ظل تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا بداية من استقبال الطلاب على مدخل الحرم الجامعى ووصولا إلى قاعات الامتحانات والتشديد على ارتداء الكمامة وتوقيع قياس الحرارة على الطلاب، ومراعاة التباعد الاجتماعى والمسافات الآمنة بين الطلاب داخل قاعات الامتحانات .

وعلى جانب آخر، كانت جامعة حلوان أعلنت حصول كلية التربية على الاعتماد من الهيئة القومية لجودة التعليم والاعتماد، وذلك فى إطار سعى جامعة حلوان الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، على أن تكون الجامعة مؤسسة تعليمية وبحثية سباقة و رائدة فى التكنولوجيا والفنون والتربية والعلوم وفقا لمعايير الجودة العالمية.