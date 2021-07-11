شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: إصدار شهادات باللغة الإنجليزية من مراكز تطعيمات لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان، أنه يمكن لجميع المواطنين الذين تم تطعيمهم باللقاح كورونا الحصول علي شهادة باللغة الإنجليزية أو العربية، علي أن يتم ختمها بشعار الجمهورية.

وقالت وزارة الصحة والسكان إنه يتم استخراج شهادتين الأولي باللغة العربية والثانية بالإنجليزية بحسب رغبة المواطن علي أن يكون بحوزته جواز السفر لإثباته في شهادة التطعيمات.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أنه سيتم توفير تطعيم جونسون أند جونسون قريبا علي أن يتوفر في مراكز التطعيمات الدولية قريبا لأغراض السفر للخارج.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.