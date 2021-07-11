كورونا في 24 ساعة| تحذير من سلالات كورونا وحقيقة توقف التطعيم.. وطلب إحاطة للصحة

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، خروج 432 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 217756 حتى اليوم.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

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رئيس تونس يشكر السيسي على مساندة بلاده في أزمة كورونا

وزير الصحة البريطاني يحذر: قائمة انتظار الخدمات الصحية قد تصل إلى 13 مليون شخص

هؤلاء أكثر عرضة للإصابة مجدداً بكورونا بسبب "دلتا"

حصيلة قياسية لوفيات كورونا في تونس والجيش يشارك في حملة التطعيم

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طلب إحاطة لوزيرة الصحة بسبب سيستم "كورونا" ورواتب الصناديق

الصحة: حصلنا على مواد خام تكفي لتصنيع 10 ملايين جرعة من سينوفاك نهاية الشهر الجاري

مجموعة العشرين تحذر من سلالات كورونا مع تفاقم التفشي العالمي للوباء

شعبة الأدوية: مصر تصدر عقار ريدميسفير بعد اكتفائها الذاتي إلى 27 دولة حول العالم

كوبا: إجراءات جديدة للحد من حالات كورونا الواردة من الخارج

أستراليا: إعطاء 9.01 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا​