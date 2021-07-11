شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأوراق المطلوبة لإصدار بيان صلاحية الموقع للتقدم على رخصة بناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت المحافظات تلقى طلبات تراخيص البناء الجديدة ، وفقا للاشتراطات البنائية الجديدة، التى اقرتها الدولة لتنظيم البناء والحد من التكدس فى بعض المناطق والضغط على المرافق العامة.

وفى النقاط التالية نوضح الأوراق المطلوبة لإصدار بيان صلاحية الموقع وهى أولى الأوراق المطلوبة قبل التقدم لطلب الرخصة. يتقدم المواطن بطلب مرفق به صورة للرقم القومى.

رسم كروكى موضح به العنوان والطرق المؤدية للمكان.

إيصال سداد الرفع المساحى.

إيصال بيان الصلاحية.

المركز يقوم بالرفع المساحى من قبل عدة جهات وهى "هيئة المساحة العسكرية، مديرية المساحة المصرية، او مركز الشبكات".

يتم ارسال الطلب من المركز للجامعة لاصدار بيان الصلاحية.

يعود الطلب من الجامعة للحى لاعتماده.

يتسلم المواطن البيان بعد اعتماده من الحى.

فى حالة الاعتماد يستكمل باقى أوراق التراخيص.