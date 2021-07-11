شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تنظيم الكهرباء ينشر نصائح للتعامل مع العداد مسبق الدفع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بعض النصائح والتعليمات الخاصة بالتعامل مع عداد الكهرباء مسبق الدفع، وهى كالآتي:

1- ضرورة التأكد من قيام الفني بتركيب العداد المسبق الدفع بشكل صحيح وعدم تحركه وتثبيته بالشكل الصحيح وذلك قبل مغادرته.

2- يجب مراجعة ضبط تاريخ والوقت المسجل بالعداد مسبق الدفع بالشكل الصحيح.

3- لابد من وضع كارت العداد مسبق الدفع في العداد والتأكد من سلامته قبل القيام بعملية الشحن حتى لا تحدث أي مشاكل في عملية الشحن القادم.

4- لا تعبث بغطاء العداد للحفاظ على سلامته.

5- عند تركيب العداد يجب التأكد من وضع بطاقة الشحن داخل العداد ثم التأكد من عملها بشكل جيد.