شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مسار الخطوط المكيفة الجديدة بهيئة النقل العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت هيئة النقل العام بالقاهرة تشغيل خطين جديدين تعمل عليهما 24 أتوبيس مكيف الهواء بسعر التذكرة 10 جنيهات، بالتعاون مع إحدى الشركات الخاصة، تحت إشراف الهيئة.

ويعرض ”الخليج 365” مسار الخطين الجديدين في النقاط التالية:

مسار الخط الأول:

يبدأ من ميدان لبنان – شارع السودان – شارع عرابى – ميدان سفنكس- شارع 26 يوليو- كوبرى 15 مايو – شارع رمسيس- ميدان العباسية- شارع امتداد رمسيس- ميدان العروبة – شارع صلاح سالم – شارع العروبة – طريق المطار – وينتهى بمحطة مطار القاهرة .

مسار الخط الثانى :

يبدأ من حدائق الاهرام – ميدان الرماية – شارع الهرم – ميدان الجيزة – شارع جامعة الدول العربية – ميدان الدقى – ميدان التحرير – شارع مارييت – شارع رمسيس – ميدان العباسية – شارع 23 يوليو – جامعة عين شمس – شارع الخليفة المأمون – شارع الميرغنى – وينتهى بمحطة كلية بنات عين شمس ".

وكان اللواء رزق على، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، أكد أنه في إطار توجيهات الواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، تم تشغيل الخطوط الجديدة ضمن خطة تشجيع شركات النقل الجماعى الخاصة والتى تشرف عليها هيئة النقل العام، وتشجيعا للاستثمار وتشغيل وإضافة خدمات مميزة لجمهور ركاب القاهرة الكبرى .