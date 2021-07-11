شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل وفاة عريس أثناء رفع عفشه من أعلى ونش بالإسكندرية.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى" الخليج 365"، بث مباشر من سرادق عزاء عريس، يدعى محمود أحمد وصديقه، انهار بهما رافعة أثاث فى منطقة الساعة، شرق محافظة الإسكندرية، واطلق عليه عريس الجنة كما لقبه أسرته وأصدقائه.

وتقول شقيقه والد العريس، أنه فى يوم الواقعة فى حدود الساعة الرابعة عصرا كان الجميع يحتفل بنقل أثاث العروسين، وفجأه أثناء نقل الأثاث، طلب العريس الصعود إلى أعلى وطلع على الونش مع صديقه وعند الدور الخامس إختل توازنه وخرجت عن مسارها وسقطت على الارض وظل ينزف الشابين حتى لفظ أنفاسهم الأخيرة .

وأضافت عمته، أن العروس من شدة صدمتها حاليا فى العناية المركزة تعانى من جلطة وشلل نصفى ووالدتها فى إنهيار تام، حيث كان من المفترض أن يحتفل بزفافه يوم30 يوليو الجارى ولكن القدر .

كانت الواقعة قد شملت شخصين مصرعهم في سقوط رافعه أثاث بشارع جميلة بوحريد في الجانب التابع لحي شرق الإسكندرية، وتوجهت قوات الأمن وسيارات الإسعاف لمكان الحادث.

تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارا من قسم شرطة الرمل ثان، بورود بلاغ بسقوط رافعه أثاث بشارع جميلة بوحريد بنطاق دائرة القسم ووجود مصابين ووفيات.

توجهت قوة من القسم وقوات الحماية المدنية رفقة سيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتبين سقوط رافعة أثناء رفع أثاث بشارع جميلة بوحريد مما أدى إلى مصرع شخصين .

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق في الواقعة.



العريس (1)



العريس (2)



العريس (3)



العريس وصديقه



سرادق العزاء (1)