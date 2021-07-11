شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى نقل أجساد القديسين أباكير ويوحنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية اليوم الأحد، بذكرى نقل أجساد القديسين أباكير ويوحنا، حيث يوافق يوم 4 أبيب.

ويذكر كتاب السنكسار، أنه فى هذا اليوم تعيد الكنيسة بتذكار القديسين أباكير ويوحنا، ومن أمرهما أنهما بعد نيلهما إكليل الشهادة كما هو واضح تحت اليوم السادس من شهر أمشير حمل أعضاءهما بعض المؤمنين ووضعوها فى كنيسة القديس مرقس الإنجيلى التى كانت قبل الإسكندرية.

وظلت الأعضاء موضوعة هناك إلى عصر القديس كيرلس الكبير عمود الدين الذى ظهر له ملاك الرب وأمره أن ينقل الأعضاء، فمضى مع جماعة من الشعب ونقلوها بكرامة عظيمة إلى كنيسة القديس مرقس الإنجيلى الثانية التى على البحر إلى أن بنوا على اسم القديسين كنيسة ونقلوا أعضاءهما اليها، وثبتوا لهما هذا العيد فى مثل هذا اليوم من كل سنة.