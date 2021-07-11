شكرا لقرائتكم خبر عن مطار برج العرب يستقبل الفرق الدولية المشاركة في بطولة الخماسي الحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل مطار برج العرب الدولى، 165 لاعبا من 27 دولة ومنها ( كوريا الجنوبية، البرازيل ، أمريكا ، إيطاليا ، ليتوانيا ، بيلا روسيا ، المجر ) ضمن الفرق المشاركة في البطولة، وذلك في إطار استضافة مصر لبطولة الخماسي الحديث للناشئين، والتي تقام بمدينة الإسكندرية خلال الفترة من 10 - 18 يوليو الجارى.

وجه الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، بتخصيص غرفة عمليات داخل صالة الوصول بمشاركة كافة الجهات المعنية بالمطار لاستقبال الوفود المشاركة فى البطولة، وإنهاء إجراءات وصولهم فى سهولة ويسر وتوفير كافة سبل الراحة لهم منذ هبوط الطائرة وحتى خروجهم من المطار، وذلك مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات وزارة الصحة والسكان المصرية ومنظمة الصحة العالمية لضمان سلامة الوافدين والعاملين بالمطار.

وأضاف وزير الطيران المدني، أن استضافة جمهورية مصر العربية لهذه الأحداث الرياضية الهامة يعكس مدى ثقة العالم في قدرات الدولة المصرية فى تنظيم البطولات، والأحداث الكبرى.

مطار برج العرب يستقبل الفرق الدولية المشاركة فى بطولة الخماسي