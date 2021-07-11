شكرا لقرائتكم خبر عن عربات مشروع القطار الكهربائى "السلام ـ العاصمة الإدارية" تصل الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مصادر مسئولة بالهيئة القومية للأنفاق أنه مخطط وصول أولى القطارات التى ستعمل بمشروع القطار الكهربائى "السلام ـ العاصمة الإدارية ـ العاشر من رمضان" خلال الشهر المقبل، قادمة من الصين من أجل بدء الاختبارات والتجارب عليها.

ويتوافد القطارات التى ستعمل بالمشروع البالغة 22 قطارا تزامنا مع وصول أعمال تنفيذ المشروع للمراحل النهائية، حيث مخطط افتتاح المرحلتين الأولى والثانية من المشروع خلال أكتوبر المقبل.

ومشروع القطار الكهربائى الممتد بأطوال 103 كم ستكون الشركة الفرنسية آر ايه تى بى مسئولة عن إدارته وتشغيله لمدة 15 عاما دون أن تتدخل فى تحديد سعر التذكرة، على أن تحصل الشركة الفرنسية على مقابل مادى متفق عليه مقابل الإدارة والصيانة على دفعات شهرية، ولا يشمل هذا المقابل قيمة قطع الغيار التى تتطلبها أعمال الصيانة، حيث أنه يشمل أعمال الصيانة الدروية اليومية فقط التى تسبق رحلات القطارات يوميا.

ومشروع القطار الكهربائي يحقق الربط وخدمة تبادل الركاب مع الخط الثالث لمترو الإنفاق (عدلى منصور ـ جامعة القاهرة) في محطة عدلى منصور، كما سيربط مع مونوريل العاصمة الإدارية في محطة العاصمة الإدارية 2، وسيربط مع القطار الكهربائي السريع العلمين ـ العين السخنة الجارى تنفيذه في محطة العاصمة الإدارية.