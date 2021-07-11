شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة أسيوط تطرح 288 شقة جديدة للتمليك بالتقسيط.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، عن موافقته طرح 12 عمارة سكنية جديدة للتأجير التمويلى وبالتعاقد مع هيئة المجتمعات العمرانية، والتى تضم فرصة لتملك 288 شقة بتلك الوحدات فى مدينة الرحاب بأسيوط الجديدة أمام الإستاد الرياضى.

والوحدات المطروحة، بالتقسيط لأعضاء صندوق التأمين الخاص بجامعات أسيوط، وسوهاج ، وقنا، وأسوان ، والوادى الجديد، والأقصر، وذلك للمرة الثالثة عقب الإقبال الشديد من الأعضاء للحجز فى المرحلتين الأولى والثانية، فى ظل تسهيلات السداد التى أعلنت عنها الجامعة وتشمل سداد 30 الف جنيه دفعة مقدماً لأصحاب شقق الدور الأرضى والأخير ويسدد باقى قيمة الوحدة على 15 سنة بواقع 1260 جنيه شهرياً ، أما من الدور الأول العلوى وحتى الرابع علوى يتم سداد 50 ألف جنيه مقدم ويسدد باقى قيمة الوحدة على 15 سنة بواقع 1125 جنيه شهرياً.

وعن شروط التقديم أوضح الدكتور طارق الجمال أنها تتضمن اشتراط أن يكون المستفيد من العاملين بالجامعات التى يغطيها صندوق التأمين من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وكافة العاملين المشتركين بالصندوق وأعضائه الذين لازالوا فى الخدمة ، كما لم يسبق لهم الحصول على شقة مما سبق طرحها من الجامعة أو شقة وأرض من هيئة المجتمعات العمرانية ، وعدم جواز التنازل عن الوحدة إلا بعد سداد كامل الثمن المحدد بعقد الإيجار التمويلى، كما يجوز سحب الوحدة من العضو فى حال تأخره عن سداد الأقساط لمدة 6 شهور متصلة أو منفصلة ويعاد طرحها مرة أخرى مع عدم رد المبالغ التى سبق دفعها.

وأوضح رئيس جامعة أسيوط، أنه من المقرر أن تؤول ملكية الشقة بعد سداد المبلغ بالكامل خلال المدة المستأجرة مع التزام الصندوق باتخاذ إجراءات نقل الملكية ، والأسبقية بتاريخ سداد الدفع المقدمة ببنك القاهرة وليس بتاريخ الحصول على أمر التوريد.