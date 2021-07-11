شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل إنشاء المرحلة الثالثة من الممشى السياحى بالخارجة بالوادى الجديد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم ”الخليج 365” بثا مباشرا لتفاصيل إنشاء المرحلة الثالثة من مشروع الممشى السياحى وهى فكرة اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، كمنتزه عام ومتنفس جديد للمواطنين فى مدينة الخارجة فى ظل عدم وجود متنزهات وحدائق مفتوحة للمواطنين يستطيعون فيها قضاء الأعياد والإجازات لتتحول فكرة المشروع إلى أكبر تجمع مشروعات شبابية بأفكار غير تقليدية، وتصبح الوجهة الأولى للمواطنين من أهالى مدينة الخارجة والقرى التابعة لها.

وبدأت فكرة الممشى السياحى بمنطقة عين مطلة وحتى مطار الخارجة الجوى، مرورا بمعبد هيبس، حيث تم تخصيص مبالغ 100 ألف جنيه، للبدء فى تنفيذ المشروع وبدعم من رجال الأعمال، حيث تم رصف الطريق الموازى لطريق الخارجة أسيوط بداية من ميدان النصر وباتجاه معبد هيبس بطول يصل إلى حوالى 1500 متر كمرحلة أولى وتبيعها تنفيذ المرحلة الثانية والثالثة وصولا إلى مقر المجمع الحكومى المميكن الجارى تنفيذه حاليا.

و تضمنت أعمال المرحلة الثالثة من الممشى عمل الأرضية الخرسانية وتركيب المقاعد الرخامية والمظلات المجهزة بشكل حضارى يتماشى مع طبيعة المكان وتتحمل الظروف المناخية القاسية وجرى الإنتهاء من تنفيذ اغلب مراحل الممشى ويتم استكمال التشطيبات النهائية على جانبى طريق الخارجة أسيوط وصولا إلى مطار الخارجة الجوي.