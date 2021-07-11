شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الكتاب: المعرض يشهد إقبالا كبيرا بعد زيادة طاقته الاستيعابية لـ140 ألفا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور هيثم الحاج على رئيس الهيئة العامة للكتاب، إن معرض الكتاب يشهد زيادة ملحوظة فى الإقبال بعد قرار زيادة الطاقة الاستيعابية للمعرض إلى 140 ألف زائر خلال اليوم، خاصة بعد قرار رئيس الوزراء بزيادة القدرة الاستيعابية للمعرض إلى 70% بدلا من 50%.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أنه تم السماح بحفلات التوقيع فى الهواء الطلق، وهذا نشط حركة البيع فى المعرض، متابعا: "نسبة الإقبال خميس وجمعة كانت عالية جدا ورجعنا لأجواء المعرض الطبيعي".
ولفت إلى وجود بعض المخالفات التى تم رصدها، ومنها عرض بعض الأجنحة كتب أجنبية مزورة، وحالات أخرى لعرض كتب لناشرين غير مسجلين فى اتحاد الناشرين.
وعن حقيقة مد فترة المعرض، قال: "صعب جدا نمد فترة المعرض بسبب عيد الأضحى، وإن شاء الله يكون المعرض المقبل فى موعده فى يناير المقبل".