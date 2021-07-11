رحيل سفينة الأزمة.. "إيفر جيفن" تغادر المياه الإقليمية المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

غادرت السفينة البنمية "EVER GIVEN" السبت، بعد موافقة المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية رسميًا على الطلب المقدم من هيئة قناة السويس، برفع الحجز التحفظي عن السفينة، وتحركت السفينة للمياه الإقليمية للمرة الأولى منذ احتجازها.

ورصد موقع "فيسلفيندر" المختص في رصد حركة السفن، مساء السبت حركة السفينة البنمية وخروجها إلى المياه الإقليمية المصرية للمرة الأولى منذ احتجازها في مارس الماضي، بعد جنوحها وتسببها في توقف حركة الملاحة بقناة السوية لعدة أيام.

https://www.vesselfinder.com/?imo=9811000

وكان محامي هيئة قناة السويس، تقدم بطلب إلى رئيس المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، لرفع الحجز لإصدار قرار برفع الحجر على السفينة، وهو ما وافق عليه رئيس المحكمة.

وخضعت سفينة الحاويات البنمية "EVER GIVEN"، لفحص شامل بعد مغادرتها البحيرات المرة عقب تسوية الأزمة مع هيئة قناة السويس، وجرى التأكد من سلامتها حتى تتمكن من استئناف رحلتها إلى ميناء روتردام بهولندا.

ووافقت المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية وافقت على طلب هيئة قناة السويس، باعتبارها الجهة المتضررة، برفع الحجز التحفظى على السفينة إيفر جيفن، بعد الاتفاق على التسوية الودية بين الشركة المالكة للسفينة وهيئة قناة السويس.

وأنهت قناة السويس، الثلاثاء، الإجراءات النهائية لرفع الحجز التحفظى على السفينة، وغادرت لاستئناف رحلتها البحرية بعد توقف ما يقرب من 3 أشهر كاملة بسبب تعرضها لحادث الجنوح بالترقيم 151 بالمجرى الملاحى لقناة السويس بمدخل مدينة السويس مارس الماضى.