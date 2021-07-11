"خط الصعيد".. مصرع عنصر إجرامي في تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

لقي أحد العناصر الإجرامية الخطرة مصرعه عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرط وبحوزته سلاح ناري وذخائر بقنا.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن قنا وجود أحد العناصر الإجرامية شديد الخطورة، مقيم بدائرة مركز شرطة نجع حمادى بمديرية أمن قنا، مختبئاً بإحدى الشقق السكنية المستأجرة بدائرة مركز شرطة نجع حمادي.

العنصر الإجرامي سابق اتهامه فى 6 قضايا ما بين سرقة بالإكراة، قتل، مقاومة سلطات، ومحكوم عليه فيهابـ"السجن، السجن المؤبد، الإعدام.

 عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، ولدى استشعاره القوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، على الفور بادلته القوات بالمثل وتم السيطرة على الموقف، وأسفر ذلك عن مصرع العنصر الإجرامي، وعُثر بجواره على بندقية آلية، 8 خزائن، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة.

يشار إلى أن العنصر الإجرامي؛ هشام عيضة من أخطر العناصر والمعروف بـ "خط الصعيد" فى محافظة قنا ومحكوم عليه حكمين بالادإعدام و3 أحكام بالسجن المؤبد.