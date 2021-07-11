نشرة الحوادث المسائية.. تفاصيل التحقيق مع "موكا حجازي" و قاضيات بالنيابة العامة قريبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم، اليوم السبت، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

النائب العام يشكل لجنة للقاء قاضيات تمهيدًا لندبهن للعمل بالنيابة العامة

أمر النائب العام المستسار حماده الصاوي، إعمالًا لقرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية- بتشكيل لجنة لعقد لقاءات بقاضيات لنظر ندبهن للعمل بالنيابة العامة.

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بينهم نزلاء السجون.. إجراء امتحانات الثانوية العامة وسط إجراءات أمنية مشددة (فيديو)

نشرت وزارة الداخلية، مقطع فيديو للجهود التي بذلها رجال الأمن في إتمام امتحانات الثانوية العامة.

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بعد تداول فيديو عبر "الفيس بوك".. ضبط المتهمين في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمن حدوث مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالإسكندرية، وضبط طرفيها.

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بتخفيضات تصل لـ 40%.. الداخلية تواصل فعاليات المرحلة 18 لمبادرة "كلنا واحد"

تواصل وزارة الداخلية، فعاليات المرحلة الثامنة عشر من مبادرة "كلنا واحد"، لتوفير السلع والمنتجات بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40%، بالتنسيق مع كبرى السلاسل والكيانات التجارية بجميع أنحاء الجمهورية

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الإدارية العليا: تنظيم النسل لا يجيز للإدارة حرمان المرأة من حقها في إجازة رعاية طفلها الوحيد

قضت المحكمة الإدارية العليا، فحص برفض الطعن رقم 60997 لسنة 60 ق عليا بإجماع الآراء برفض الطعن المقام من وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، ضد الطبيبة (ھ .ف.ا) طبيبة الأطفال بوزارة الصحة، بإحدى مستشفيات الوزارة، وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار وكيل وزارة الصحة بإنهاء خدمة الطبيبة (ھ .ف.ا) بحجة غيابها عن العمل بسبب اتفاقها مع زوجها على تنظيم النسل بتأخير الإنجاب بعد أن رزقها الله بطفل وحيد وبعد رفض الإدارة طلبها للحصول على إجازة رعاية طفلها مرة أخرى لذات الطفل.

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إيداع طفل دار رعاية لمدة أسبوع: طعن زميله بـ"رقبة زجاجة" في الأسمرات

قررت نيابة الطفل بجنوب القاهرة، اليوم السبت، تجديد إيداع طفل إحدى دور الرعاية الاجتماعية لمدة أسبوع لاتهامه بقتل آخر في الأسمرات.

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حبس متهم بالتحرش بسيدة داخل مول في مصر الجديدة

أمرت نيابة مصر الجديدة بحبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بانتهاك حرمة الحياة الخاصة لإحدى السيدات وتصويرها من الخلف على نحو يخدش حياءها.

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النيابة تعاين موقع حريق "بدروم الطب الشرعي".. وتنتدب المعمل الجنائي

انتقلت نيابة السيدة زينب لمعاينة موقع حريق ببدروم مصلحة الطب الشرعي، وانتدبت المعمل الجنائي لرفع آثار الحريق للوقوف على أسبابه وملابساته.

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تفاصيل التحقيق مع فتاة التيك توك "موكا حجازي" في اتهامها بنشر فيديوهات خادش

أجرت نيابة أكتوبر أول، برئاسة المستشار أسامة ربيع، رئيس النيابة تحقيقات موسعة مع فتاة التيك توك "موكا حجازي" عقب إلقاء الإدارة العامة لمباحث الآداب القبض عليها؛ بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر عدة تطبيقات على مواقع التواصل الاجتماعي.

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