شكرا لقرائتكم خبر عن جمع حليب ووحي وأخطبوط.. أصعب 10 كلمات فى اللغة العربية تعرف جمعها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت جملة "جمع حليب" مؤشرات البحث على جوجل اليوم بعد ما تردد عن ورود السؤال عن جمع الكلمة في امتحان اللغة العربية للشعبة العلمية بالثانوية العامة اليوم، وتفاوتت الإجابات المتداولة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، لتنضم الكلمة إلى قائمة أصعب الكلمات التي لا يعرف أحد بسهولة جمعها مثلة كلمة "وحي" التي وردت في امتحان اللغة العربية في عام سابق.





أصعب 10 كلمات في اللغة العربيةتشير مؤشرات البحث على جوجل إلى أن الكلمات الأصعب والتي تتم عليها أكثر عمليات البحث على جوجل هي جمع كلمة حليب وجمع كلمة أخطبوط وجمع كلمة إنسان، وشاي ونعناع ووحي وامرأة وحياة وبقدونس وبؤبؤ.



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كان الكاتب والصحفي حسام مصطفى إبراهيم سبق ومؤسسة مبادرة "اكتب صح" قال لـ"الخليج 365" إن بعض هذه الكلمات يمكن جمعها وبعضها ليس لها جمع من جنسها مثل كلمة امرأة وجمعها كلمة "نساء"، وبعضها كلمات غير عربية مثل كلمة أخطبوط وجمعها "أخاطب"، مشيرًا إلى أن الحل للوصول إلى جمع أي كلمة صعبة هو استخدام المعجم.

ما هو جمع كلمة حليب؟بالبحث عن كلمة حليب فإن بعض الإجابات تشير إلى أنها اسم جنس إفرادي لا يمكن جمعه في اللغة العربية، فيما اجتهد البعض وقال إنه يمكن جمع الكلمة لتكون أحلبة على وزن رغيف وأرغفة، أو حلبان كقضبان أو حُلب كقضب، لكن لم يرد أي شاهد في الشعر العربي على سبيل المثال على جمعها إلا كلمة "أحلبة" في بيت شعري يقول "شَرَّاب أحْلِبَة أَكَّال أَحْوِرَةِ" حسبما ورد في كتاب "المخصص" لأبي الحسن علي بن اسماعيل وابن سيده المرسي الأندلسي