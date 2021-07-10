شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر بالتعليم: جمع كلمة حليب سؤال لم يرد بامتحان اللغة العربية للثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم، أن كلمة حليب " جمع كلمة حليب " ، لم ترد في امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوى للشعبة العلمية وإنما جاءت في إحدى المراجعات التي تم تداولها على مواقع السوشيال ميديا، مؤكدة أن الامتحان لم يضم سؤال جمع كلمة حليب .

وازداد البحث بجوجل على جمع كلمة حليب، وذلك بعد زعم البعض أن امتحان اللغة العربية لطلبة الثانوية العامة تضمن سؤال ما هو جمع كلمة حليب، حيث بحث الكثير على شبكة الانترنت عن إجابة السؤال.

وفى السياق أكدت وزارة التربية والتعليم، أن أسئلة الامتحان جميعها اختيار من متعدد، كما أن مادة اللغة العربية مخصص لها 60 درجة، موضحة أن إجابة للطالب فى البابل شيت ستكون اختيار الإجابة الصحيحة الدالة على السؤال، كما طالبت الوزارة من الطلاب بضرورة قراءة التعليمات بشكل جيد قبل الإجابة، موضحة أنه يستطيع الطالب تظليل الدائرة فى ورقة البابل شيت بالقلم الرصاص ثم يقوم بتأكيد التظليل بالقلم الجاف الأزرق أو الأسود بعد الاستقرار على الإجابة النهائية لجزئيات الامتحان المختلفة.

وأضافت الوزارة أن أى تلف أو تمزيق فى كراسة الأسئلة أو البابل شيت من حق الطالب تغييرها، لافتة إلى ضرورة كتابة الطالب لبياناته بشكل دقيق وواضح بالقلم الجاف.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2021، كأول ثانوية بنظام البابل شيت، ويؤدى قرابة 649 ألف طالب وطالبة فى الشعبتين العلمية والأدبية الامتحانات، كما يشارك قرابة 133 الف عضو فى الامتحانات ما بين ملاحظ ومراقب ومقدر درجات، وبدأت الامتحانات السبت 10 يوليو وتستمر حتى 2 أغسطس المقبل وتعلن النتيجة بعد أخر امتحان بعشرة أيام على أقصى تقدير.