تعرف على موعد عمل القاضيات بالنيابة العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أعلنت النيابة العامة، أن أول شهر أكتوبر المُقبل، سيتم ندب بعض القاضيات للعمل لديها.

وذكرت النيابة العامة في بيان اليوم السبت، أن اللجنة التي شكلتها للقاء القاضيات بدأت أعمالها اليومَ بمقر مكتب النائب العام بالقاهرة الجديدة، والتقت ببعض القاضيات ونظرت ملفاتهن.

وأوضحت أن اللجنة ستستمر اللجنة في الانعقاد حتى الانتهاء من أعمالها، ومن ثَمّ يتم العرض على النائب العام لاتخاذ قرار ندب بعضهن للعمل بالنيابة العامة بعد العرض على مجلس القضاء الأعلى.

وأمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، إعمالًا لقرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية- بتشكيل لجنة لعقد لقاءات بقاضيات لنظر ندبهن للعمل بالنيابة العامة.

تتشكل اللجنة من من كل من المستشار النائب العام المساعد مدير التفتيش القضائي، والمستشار رئيس الاستئناف المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، المستشار رئيس الاستئناف رئيس المكتب الفني و المستشار رئيس الاستئناف وكيل التفتيش القضائي، والمستشار رئيس الاستئناف مدير إدارة التعاون الدولي وتنفيذ الأحكام، والمستشار رئيس الاستئناف الأمين العام للأمانة العامة، و المستشار رئيس الاستئناف الأمين العام المساعد للأمانة العامة.