رصد 3 انفجارات شمسية.. هل تعد مؤشرًا لنهاية العالم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية، إن الأقمار الصناعية المخصصة لمراقبة الشمس رصدت حدوث 3 إنفجارات في الموقع "AR 12840"، منهم مرتين أمس الجمعة، مما أدى إلى إنتاج زوج من التوهجات الشمسية من الفئة "C-class" وهو توهج شمسي متناهي الصغر بطيء وضعيف ولكن فترته الزمنية طويلة وقد تكون ايضا من النوع الاقوى C4.7 حسب موقع الطقس الفضائي.

يأتي ذلك في إطار عمليات المتابعة والرصد التي يقوم بها المعهد في مجال التغيرات الشمسية وما يتعلق بالنشاط الشمسي وخاصة مع تقدم عمر الدورة الشمسية الحالية، بحسب بيان اليوم السبت.

وأضافت الدكتورة ماجدة محب، الباحثة في مجال الفيزياء الشمسية بالمعهد، أنه من ناحية أخرى يتوقع أن يصل سيل من الرياح الشمسية الى المجال لكوكبنا يومي 11 و12 يوليو الجاري، تلك المادة الغازية والتي تتدفق من ثقب إكليلي في الغلاف الجوي للشمس Coronal hole ومن الممكن حدوث عواصف جيومغناطيسية صغيرة وظهور الشفق القطبي عند وصولها.

وأضافت أن هذه الانفجارات بدأت منذ يوم 3 يوليو وكانت من الفئة X، وهي ذات شدة عالية وتعد هذه المرة الأولى من 4 سنوات تقريبا أن تنتج الشمس هذه الفئة من التوهجات، وتأتي أهمية هذا الحدث حيث ان هذا النوع من التوهجات هو من اقوى انواع الانفجارات الحادثة على سطح الشمس حسب التصنيف العلمي ولان تأثيره على حجب الإرسال في مجال التردد الراديوي عالي جدا، ويتسبب في عواصف جيومغناطيسية قوية.

ويتوقع الخبراء ظهور المزيد من هذه التوهجات القوية على مدار الدورة الشمسية الحالية.

وأضاف الدكتور أسامة رحومة، رئيس معمل أبحاث الشمس بالمعهد، بأن خطورة الانفجارات الشمسية تتمثل بشكل خاص على رواد الفضاء الذين لا يتمتعون بالحماية الكاملة من غلافنا الجوي الواقي، وترفع الجسيمات المشحونة المتدفقة نحو الأرض من خطر امتصاصها للإشعاع الضار، بينما تخاطر أيضا بإلحاق الضرر بالمركبات الفضائية.

وأوضح الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد، أنه انتشرت بسبب هذه الأخبار أن هذه الانفجارات الشمسية قد تكون مؤشر لنهاية العالم وهذا غير صحيح بالمرة، وما هي إلا ضجة على صفحات التواصل الاجتماعي تثار مع كل حدث من أحداث الشمس ومع كل انفجار وهي أحداث متكررة وطبيعية ويجب متابعتها فقط لتجنب التعتيم الراديوي أو اختلال أجهزة الارسال ومتابعة العواصف الجيومغناطيسية.