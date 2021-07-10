السياحة: إطلاق الحملة الترويجية الدولية لمصر لـ 3 سنوات قادمة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

أطلقت وزارة السياحة والآثار، بدء الحملة الترويجية الدولية لمصر خلال الربع الأخير من العام الجاري 2021، ولمدة ثلاثة سنوات قادمة، في إطار خطة وزارة السياحة والآثار نحو تطوير ورفع كفاءة وتعزيز الترويج السياحي لمصر داخليا وخارجيا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحث وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني اليوم السبت، مع ممثلي الشركة الدولية والتي جرى التعاقد معها حديثا لتتولي مهام إدارة وتطوير مواقع التواصل الاجتماعي الترويجية الخاصة بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي وكذلك الموقع الإلكتروني الخاص بها، خاصة في ظل تزايد وتنافس المنصات الرقمية المختلفة والتي أصبحت لغة العصر، نظرا لقدرتها على جذب شرائح متنوعة من المتابعين لها.

وقام ممثلو الشركة - خلال الاجتماع - بتقديم عرض تقديمي عن خطتهم لتطوير وإدارة الموقع الالكتروني الترويجي ومنصات التواصل الاجتماعي للهيئة؛ بما يسهم في الترويج السياحي لمصر، بصورة بارزة وأيضا إلقاء الضوء على المقومات المتنوعة له، وذلك في إطار تنفيذ ملامح الاستراتيجية الإعلامية التي يعدها التحالف الكندي الإنجليزي منذ بداية العام الحالي والتي على أساسها سيتم إطلاق حملة ترويجية دولية لمصر لمدة ثلاثة سنوات قادمة، تبدأ في الربع الأخير من العام الجاري.

وأشار ممثلو الشركة إلى أنه سيتم إعداد منشورات متعددة (Posts) تتضمن محتوى دعائي متنوع من خلال طرق عرض مبتكرة من صور وأفلام قصيرة لإبراز مصر كمقصد سياحي نابض بالحياة وما يتمتع به من مقومات ومنتجات وأنماط سياحية متنوعة، بالإضافة إلى عرض للتجارب السياحية والترفيهية والأنشطة السياحية المختلفة في مصر.

ومن المقرر أن يتم ترجمة محتوى هذه المنشورات والمواد الدعائية إلى 13 لغة ليتم وضعها والاستفادة منها، وفقا لمواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالهيئة في الأسواق المستهدفة، حيث إن تلك الشركة لديها 4 فروع، ستقوم من خلالها بشراء المساحات الإعلانية لمواقع التواصل المختلفة والموقع الإلكتروني، إلى جانب العمل على إنتاج المحتوى الدعائي والذي سيتم نشره والاستعانة به على مواقع التواصل الاجتماعي، وترجمة هذا المحتوى للغات المختلفة.

حضر الاجتماع غادة شلبي نائب الوزير لشئون السياحة، أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، يمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية، لمياء كامل مساعد الوزير للترويج، و سوزان مصطفى مدير عام التخطيط والمتابعة ورئيس الحملة الدولية بالهيئة.