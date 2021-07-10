لأول مرة بعد تعليق الصلوات.. إعادة فتح ديرَي "الرزيقات" و"الشايب" للزوار الثلاثاء المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

أعلن دير مارجرجس بجبل الرزيقات بالأقصر، استعداده لفتح أبوابه لاستقبال الزوار بدءًا من يوم الثلاثاء؛ لأول مرة بعد تعليق الصلوات والزيارات داخله منذ 18 مارس العام الجاري.

وأكد دير مارجرجس بجبل الرزيقات، ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، وأنه لن يسمح باستقبال أحد دون ارتداء الكمامات مع امتناع الأشخاص الذين يعانون أي أعراض مرضية عن المجيء للدير نهائيًّا؛ للحفاظ على الآخرين.

شهد الدير في شهر مايو الماضي، وفاة الراهب الأب موسى الرزقي متأثرًا بفيروس كورونا، وتعد وفاة الراهب موسى الرزيقي هي الثالثة لرهبان الدير خلال أسبوعين، متأثرين بفيروس كورونا، وحسب ما أعلنه الدير فقد رحل الأب موسى الرزيقي بعد معاناة مع فيروس كورونا، وسبقه الراهب تواضروس الرزيقي يوم 20 مايو، والراهب لوقا الرزيقي يوم 22 مايو.

ويبدأ دير الأنبا باخوميوس والمعروف بالشايب بالأقصر، فتح أبوابه أمام الأقباط، يوم الثلاثاء المقبل.

وقال الدير، في بيان له، إنه سيبدأ في استقبال الزوار من الأقباط في 13 يوليو الجاري، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة وارتداء الكمامات والانصراف عقب الانتهاء من القداس الإلهي مباشرة.

ويقــع ديـر الشايب علــى بعــد 6 كيلومتــرات تقريبًا مــن مدينــة الأقصـر فــي البـر الشــرقي، ويبعــد عــن القاهــرة 671 كــم، أسسه الأنبا باخوميوس عندمــا أقــام القديــس الأنبــا باخوميــوس فــي طابنيــس؛ إذ أســس عشــرة أديــرة وديــر للراهبــات؛ لــم يتبقًّ منها سوى دير الأنبا باخوميوس بحاجز إدفو.

وتوفي الأنبا سلوانس، أسقف ورئيس دير الأنبا باخوميوس الشايب، بمحافظة الأقصر، في ٢٥ مايو الماضي، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا. وتوفي في نفس اليوم الراهب القمص فيلوباتير الشايب، متأثرًا أيضًا بإصابته بـ"كورونا".