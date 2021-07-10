السياحة: مصر استقبلت أكثر من 3.5 مليون سائح هذا العام

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

قالت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار، إن مصر استقبلت أكثر من 3.5 مليون سائح هذا العام من مختلف الجنسيات حول العالم منهم السياحة الروسية.

وأضافت شلبي - في اتصال هاتفي مع قناة (إكسترا نيوز) الإخبارية اليوم السبت- أن "قطاع السياحة على أتم الاستعداد لاستقبال السياحة الروسية، بعدما جرى استقبال السياحة العالمية منذ عام".

وأشارت إلى أن عودة السياحة الروسية ستفتح الطريق لجنسيات أخرى لزيارة مصر، متوقعة زيادة أعداد السائحين خلال الفترة المقبلة، بعد قرار رئيس الوزراء بزيادة نسبة الإشغال في الفنادق من 50% إلى 80%، باعتباره قرارا إيجابيا سيزيد من نسبة الإقبال السياحي.

وشددت على أنه تمت مراجعة جميع الإجراءات الاحترازية ضد يروس كوفيد- 19 المستجد، داخل الفنادق، من ضمنها علامة الشهادة الصحية واعتمادها من جهات صحية، مؤكدة أن الإجراءات الصحية يتم تطبيقها بشدة مما يعطي الثقة الكاملة إلى السائحين والدول، محذرة من أنه من يخالف الإجراءات الاحترازية سيواجه عقوبة الإغلاق، وقد يفقد عملائه من السائحين لعدم المصداقية في تطبيق الإجراءات.

وأوضحت أن هناك لجنة مشكلة في وزارة السياحة تتابع الإجراءات في الفنادق والمحافظات، وتقوم بمراجعة الضوابط والإجراءات المطبقة في المحافظات السياحية.