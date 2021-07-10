شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا و زاهى حواس يشاركان فى مراسم عزاء جيهان السادات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك عالم المصريات الدكتور زاهي حواس، و الفنانة يسرا و المهندس حازم متولى الرئيس التنفيذى لشركة اتصالات مصر و المهندس خالد حجازى الرئيس التنفيذى للقطاع المؤسسى لشركة اتصالات مصر فى مراسم عزاء السيدة جيهان السادات قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

كما شارك فى مراسم العزاء كل من عمرو موسى أمين عام جامعة الدول العربية الأسبق، والمهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.

وتستقبل عائلة الرئيس الراحل محمد أنور السادات بطل الحرب والسلام، واجب العزاء فى السيدة الراحلة جيهان السادات بقاعة السلام بمسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس بمحافظة القاهرة.

توفيت السيدة جيهان السادات أمس الجمعة عن عمر يناهز 87 عاما، وقد لاقى نبأ وفاة السيدة جيهان السادات، اهتماما واسعا من وسائل الإعلام العربية والأجنبية، كما أبرزت تكريم الرئيس عبدالفتاح للراحلة من خلال منحها وسام الكمال وإطلاق اسمها على محور الفردوس بالقاهرة.

ونعت الرئاسة المصرية ببالغ الحزن والأسى السيدة جيهان السادات قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات بطل الحرب والسلام، مؤكدة في بيان لها أنها قدمت نموذجاً للمرأة المصرية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة الذي مثل علامة فارقة في تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة.

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قراراً بمنحها وسام الكمال، مع إطلاق اسمها على محور الفردوس أحد طرق القاهرة الكبرى، كما أوردت نبذة عن تاريخها ومولدها ودراستها.

كما نعت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، السيدة جيهان السادات، واصفةً إياها بأنها كانت نموذجًا للمرأة المثالية الوطنية، التى ضحت براحتها من أجل بلدها، وكتبت السيدة انتصار السيسى، على حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك : "لقد رحلت عن عالمنا اليوم، سيدة جليلة وفاضلة، هى السيدة جيهان السادات، التى كانت نموذجًا للمرأة المثالية الوطنية، التى ضحت براحتها من أجل بلدها، فقد شهدت أصعب الفترات وأقساها كزوجة كانت خير السند لزوجها، وخير أم للأبطال، فما زلت أتذكر صورتها وهى تداوى جراح أبطالنا من رجال القوات المسلحة المصرية أثناء حرب أكتوبر المجيدة، رحم الله الفقيدة وأسكنها فسيح جناته وألهم أسرتها وذويها الصبر والسلوان".