شكرا لقرائتكم خبر عن معركة اللغة العربية..أولياء أمور طلاب بالثانوية العامة يصرخون: الامتحان خارج المنهج "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الامتحان صعب ومن خارج المناهج، هكذا كانت ردود أفعال العديد من أولياء أمور طلاب الثانوية العامة على امتحان مادة اللغة العربية، حيث دخلت ولية أمر طالبة في حالة من البكاء والانفعال الشديد وقالت الامتحان به أسئلة من خارج المنهج وطويل والوقت غير كافيا للإجابه على أسئلته.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن أسئلة الامتحان جميعها اختيار من متعدد، كما أن مادة اللغة العربية مخصص لها 60 درجة، موضحة أن إجابة للطالب فى البابل شيت ستكون اختيار الإجابة الصحيحة الدالة على السؤال، كما طالبت الوزارة من الطلاب بضرورة قراءة التعليمات بشكل جيد قبل الإجابة، موضحة أنه يستطيع الطالب تظليل الدائرة فى ورقة البابل شيت بالقلم الرصاص ثم يقوم بتأكيد التظليل بالقلم الجاف الأزرق أو الأسود بعد الاستقرار على الإجابة النهائية لجزئيات الامتحان المختلفة.

وأضافت الوزارة أن أى تلف أو تمزيق فى كراسة الأسئلة أو البابل شيت من حق الطالب تغييرها، لافتة إلى ضرورة كتابة الطالب لبياناته بشك دقيق وواضح بالقلم الجاف.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2021، كأول ثانوية بنظام البابل شيت، ويؤدى قرابة 649 ألف طالب وطالبة فى الشعبتين العلمية والأدبية الامتحانات، كما يشارك قرابة 133 الف عضو فى الامتحانات ما بين ملاحظ ومراقب ومقدر درجات، وبدأت الامتحانات السبت 10 يوليو وتستمر حتى 2 أغسطس المقبل وتعلن النتيجة بعد أخر امتحان بعشرة أيام على أقصى تقدير.