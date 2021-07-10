شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة: استقبلنا 3 ملايين سائح العام الماضى وقرار رفع نسبة الإشغال إيجابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار، فتحنا السياحة منذ عام وتحديدا فى جنوب سيناء، ومصر استقبلت حوالى 3 ملايين سائح خلال العام وكان من ضمنهم السياح الروس ولم ينتظروا الطيران المباشر وتم استقبالهم فى مطار القاهرة.

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامية رانيا هاشم ببرنامج مانشيت المذاع على قناة إكسترا نيوز : الفترة القادمة ستزيد نسبة الإشغالات وقرار رئيس الوزراء بزيادة نسبة الإشغالات فى الفنادق إلى 70 % قرار إيجابى، ولا نتهاون فى تطبيق الإجراءات الاحترازية .

وأكدت أن هناك لجنة مشكلة من وزارة السياحة ووزارات أخرى تراجع الإجراءات الاحترازية فى كل المنشآت السياحية وتتابع تطعيم العاملين فى الفنادق والمطارات والسائقين فى جميع المحافظات السياحية، يوميا تأتينا السياحة من دول مختلفة ومع زيادة التطعيم للعاملين فى السياحة تزيد اعداد السائحين وأجرينا حملات مشتركة مع مروجى السياحة بالاتفاق مع هيئة تنشيط السياحة.