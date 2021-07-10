شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الأزهر يهنئ الضوينى والفقى لتعينهما عضوين بهيئة كبار العلماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر، التهنئة إلى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بثقة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتصديقه على تعيين عضوين جديدين بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وهما الدكتور محمد عبد الرحمن الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور فتحى عثمان الفقى، وكيل كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة.

جدير بالذكر أنهما ينتميان إلى كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة، وهما من العلماء المشهود لهم بالكفاءة العلمية، والالتزام بالمنهج الأزهرى الوسطى المعتدل.