شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﻴﺴﻰ ﻳﻮﺟﻪ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار اﻟﺨﻄﻂ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتابع الخليج 365 في عددها المطبوع الصادر غداً الأحد العديد من القضايا والتقارير، أبرزها استعراض اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻳ ﻋﺪدا ﻣﻦ ﻣﺸﺮوﻋﺎت وزارة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﺮﺑﻂ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻰ ﻣﻊ دول اﻟﺠﻮار، وتقارير عن امتحانات الثانوية العامة، فضلاً عن تقارير سياسية واقتصادية ورياضية وفنية متنوعة

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اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﻴﺴﻰ ﻳﻮﺟﻪ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار اﻟﺨﻄﻂ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة

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