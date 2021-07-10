غلق مركز للدروس الخصوصية بمنطقة كفر طهرمس بالهرم ومصادرة محتوياته

القاهرة - سامية سيد - رصدت محافظة الجيزة من خلال حملاتها الدورية سنتر للدروس الخصوصية بحى الهرم وتنفيذا لتكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بشأن غلق مراكز الدروس الخصوصية لما لها من تأثير ضار على العملية التعليمية، تم غلق السنتر الكائن بمنطقه كفر طهرمس المتفرع من ميدان الساعة، كما تم مصادرة كافة محتوياته السنتر لإيقاف النشاط المخالف وتم غلقه مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف، تحت إشراف تيسير عبد الفتاح رئيس حى الهرم .

وفى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بسرعة إصلاح أى أعطال فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى لرفع أى معاناة عن المواطنين، قام مركز ومدينة أبو النمرس بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بإصلاح كسر ماسورة مياه قطر مياه 600 ملى أمام مستشفى أبو النمرس، وتم شفط المياه المتواجدة بالشارع الناتجة عن الكسر والدفع بعربيات مياه شرب تابعة لشركة المياه لدعم المناطق التى انقطعت عنها المياه خلال فترة الأعمال، وقد الانتهاء من الإصلاح وإعادة ضخ المياه بصورتها العادية تحت إشراف اللواء محمد عبد الحميد رئيس مركز ومدينة أبو النمرس.

وفى سياق آخر دفعت محافظة الجيزة بمعدات وفرق النظافة لرفع المخلفات والرتش الموجودة بإحدى قطع الأراضى الفضاء بهضبة الأهرام، حيث وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين ورفع المخلفات أولا بأول ورفع مستوى النظافة بالقطاع.

وفى ذلك الإطار دفعت هيئة النظافة والتجميل بـ10 معدات متنوعة ما بين لوادر وسيارات نقل كبيرة وذلك لرفع مخلفات ورتش بالقطعة 104 ز بهضبة الأهرام، حيث تم رفع 20 نقله بالمعدات بإجمالى 400 طن وتم تحويل قطعة الأرض إلى جراج للسيارات لخدمة القاطنين بالمنطقة، وذلك بمتابعة من شفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل بالجيزة.