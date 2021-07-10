شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثانوية وأولياء الأمور يشيدون بتأمين الداخلية لمحيط المدارس.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت الداخلية فى تأمين اليوم الأول من امتحانات الثانوية العامة، وسط اشادات من الطلاب وأولياء الأمور، حيث حرص مديرو الأمن على مستوى الجمهورية، على تفقد محيط لجان امتحانات الثانوية العامة، للتأكد من جاهزية واستعداد كافة القوات المشاركة فى عملية التأمين، والتشديد على التعامل الحاسم مع أى موقف قد يؤثر على سير الامتحانات وتقديم كافة أوجه العون والمساعدة للطلاب والتعامل الفورى مع أى شكاوى تواجههم، بهدف توفير الأجواء الملائمة لجميع الطلاب خلال الامتحانات.

وشملت خطط التأمين الانتشار الأمنى المكثف بمحيط اللجان التى تستقبل الطلاب لتوفير الأجواء المناسبة لأداء الامتحان، وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين عملية نقل أوراق الامتحانات إلى مقر اللجان، وتعيين تمركزات أمنية ثابته أمام اللجان للتعامل مع المواقف الطارئة والتصدى لكافة صور الخروج على القانون، ومنع أى تجمعات بمحيط اللجان أعمالا للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس " كورونا" للحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين باللجان.

وامتدت خطة التأمين إلى كافة الطرق والمحاور المؤدية للجان وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الطلاب إلى لجان الامتحانات.