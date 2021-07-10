شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. طلاب الثانوية يبكون صعوبة العربي.. والوزارة: الأمور جيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 المزيد من الأخبار والتقارير الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها، تفاصيل امتحانات اليوم الأول للثانوية العامة، فضلاً عن تقارير سياسية واقتصادية ورياضية وفنية متنوعة.

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بكاء طلاب الثانوية لصعوبة أسئلة العربى..ويؤكدون: فوق مستوى الطالب المتفوق

كست الدموع والأحزان وجوه طلاب الثانوية العامة بسبب صعوبة أسئلة امتحان اللغة العربية حيث أكد طلاب لجنة مدرسة أبو الهول القومية بمحافظة الجيزة، صعوبة الأسئلة خاصة فى القراءة والنصوص، موضحين أن مستوى الأسئلة أكبر من الطالب المتفوق والمتميز.





التعليم: أول أيام امتحانات الثانوية العامة سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات

انطلقت صباح اليوم امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020/2021، حيث أدى 392 ألف و863 طالبا/طالبة "بالشعبة العلمية" الامتحان في مادة اللغة العربية، من إجمالي عدد 393 ألف و883 طالبا/طالبة "بالشعبة العلمية"، داخل 2201 لجنة على مستوى الجمهورية.

شكاوى طلاب الثانوية العامة بالمحافظات من امتحان اللغة العربية.. طلاب ببنى سويف: متوسط والوقت غير كافٍ.. أسوان: يحتاج لوقت أطول.. الشرقية: طويل ويحتاج تفكير.. سوهاج: سهل لكن يحتاج وقتا.. والتعليم ترد

أنهى طلاب الثانوية العامة اليوم الأول للامتحانات، والذى بدأ بامتحان اللغة العربية للشعبة العلمية، وقام بتأديته قرابة 393 ألف طالب وطالبة، واستمر الامتحان لمدة 3 ساعات، حيث بدأ من 10 صباحا وانتهى الساعة 1 ظهرا، ويعد أول امتحانات للثانوية العامة بنظام البابل شيت.

ومن جانبه، أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية أدوا الامتحان فى هدوء، وقال "توجد واقعة لطالب واحد بالغربية صور ورقته وتم القبض عليه، وأسئلة امتحانات الثانوية العامة، موحدة بترتيب مختلف للأسئلة وترتيب مختلف للإجابات وبالتالى التصوير ونقل الإجابات لن يجدى هذا غير أن الامتحان 16 صفحة وتصويره كاملا صعب جدا، وما يتم تداوله لن يؤثر فى أى طالب بل سوف يؤذى من يفعل ذلك ومن يسير وراءه".

الرئيس السيسي يوجه بإعداد استراتيجية وطنية متكاملة لإنتاج الهيدروجين

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر المرقبي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وصرح السفير بسام راضى، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول "استعراض عدد من مشروعات وزارة الكهرباء خاصة في قطاعات الطاقة الجديدة والمُتجددة والربط الكهربائي مع دول الجوار، بالإضافة إلى مركز التحكم الرئيسي في الشبكة القومية للكهرباء بالعاصمة الإدارية الجديدة".

تجديد حبس نائب الجن و16 متهما فى قضية الآثار الكبرى 15 يوما

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس علاء حسانين البرلمانى السابق و16 آخرين، 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار فى مصر القديمة، وتم تجديد حبسهم عبر الفيديو كونفرانس.





الرئيس يستعرض مشروع إنشاء محور التعمير بالساحل الشمالى ويوجه بحوكمة زمنية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر المرقبي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وصرح السفير بسام راضى، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول "استعراض عدد من مشروعات وزارة الكهرباء خاصة في قطاعات الطاقة الجديدة والمُتجددة والربط الكهربائي مع دول الجوار، بالإضافة إلى مركز التحكم الرئيسي في الشبكة القومية للكهرباء بالعاصمة الإدارية الجديدة".

الرئيس السيسي يستعرض عددًا من مشروعات وزارة الكهرباء والربط الكهربائى مع دول الجوار ومركز التحكم الرئيسى بالعاصمة الإدارية.. ويوجه بإعداد استراتيجية وطنية متكاملة لإنتاج الهيدروجين والاستمرار فى الخطط الوطنية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر المرقبي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وصرح السفير بسام راضى، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول "استعراض عدد من مشروعات وزارة الكهرباء خاصة في قطاعات الطاقة الجديدة والمُتجددة والربط الكهربائي مع دول الجوار، بالإضافة إلى مركز التحكم الرئيسي في الشبكة القومية للكهرباء بالعاصمة الإدارية الجديدة".

استعد للامتحان.. ”الخليج 365” يقدم أقوى مراجعات ليلة الامتحان للثانوية العامة 2021 فى اللغة الألمانية.. شرح وافٍ لأجزاء المقرر.. وأهم الأسئلة المتوقعة.. ونماذج إجابات مبسطة لأفضل الأساتذة

بدأ طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية امتحانات نهاية العام اليوم، وذلك من خلال الخضوع لاختبار مادة اللغة العربية، ليلحق بهم طلاب الشعبة الأدبية غدًا، وبدأ معهم ماراثون الثانوية العامة السنوي الذي يحدد مصير الطلاب ومستقبلهم المهني، لتنتهي بذلك فترة الاستعدادات، وتبدأ مرحلة جديدة وهي الامتحانات التي يشعر البعض بالقلق منها بسبب النظام الجديد الذي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم، حيث أسئلة الاختيار من متعدد والبابل شيت.

الصحة: التعاقد على 2 مليون جرعة من لقاح فايزر تصل مصر خلال أيام

أكدت وزارة الصحة والسكان أنه تم التعاقد على 2 مليون جرعة من لقاح فايزر وستصل مصر خلال أيام، كما تم التعاقد على لقاح جونسون اند جونسون ويصل مصر قريبا.

وأشارت الوزارة إلى أن باقى اللقاحات الخاصة بكورونا المتوفرة فى مراكز التطعيمات آمنه وفعالة، وسيتم توفير كميات منها خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى اللقاحات المصنعة محليا، فاكسيرا سينوفاك والذى يتميز بالفاعلية الكبيرة والجودة فى التصنيع .

البحوث الفلكية: 7 لجان تستطلع هلال ذو الحجة اليوم لتحديد موعد عيد الأضحى 2021

يستطلع المعهد القومى للبحوث الفلكية، لرصد هلال شهر ذو الحجة لعام 1442 هجريا، وذلك بالتنسيق مع دار الإفتاء وهيئة المساحة .

وكشفت الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، إنه من المقرر استطلاع هلال ذو الحجة اليوم السبت بالتنسيق مع الإفتاء وهيئة المساحة هلال شهر رمضان المعظم، من خلال 7 لجان .

موكا حجازى فتاة "تيك توك" جديدة تثير الجدل.. متهمة بالتحريض على الفسق ونشر فيديوهات خادشة.. المتهمة تعترف بسعيها لتحقيق الشهرة والمال من خلال الإعلانات.. جهات التحقيق تكشف بداية النشاط الحرام وتأمر بضبط الشريك

تواصل النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر تحقيقاتها فى واقعة اتهام "موكا حجازى"، فتاة "تيك توك" بممارسة الرذيلة، ونشر فيديوهات تخدش الحياة وتحرض على الفسق والفجور، حيث طلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

كشفت التحقيقات التى تجريها النيابة أن الفتاة البالغة من العمر 16 عامًا تعرفت على عدد من الشباب والفتيات، وبدأت علاقاتهم تتوطد تدريجيا حتى أقنعها أحدهم بضرورة إنشاء صفحة على تطبيق "تيك توك"، واستخدامه فى نشر فيديوهات لتحقيق نسب مشاهدة عالية والاستفادة مادًيا عن طريق الإعلانات التى ستنهال عليها.

الأعلى للإعلام ينظم جلسة حوارية مفتوحة لوزير الرى بالقناطر.. والفلاحون يسردون تجاربهم فى إدارة المياه.. كرم جبر: مصر لن تعطش.. ومحمد عبدالعاطي: جاهزون للتعامل مع كافة سيناريوهات سد النهضة وكافة الخيارات مطروحة

نظم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، اليوم السبت، جلسة حوارية مفتوحة، للدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الرى والموارد المائية، بحضور كبار الكتاب الصحفيين والإعلاميين؛ وذلك بالقناطر الخيرية.

شهد اللقاء حوارا مفتوحا حول طرق إدارة الموارد المائية بمصر فى ظل التحديات المائية، وقال الكاتب الصحفى كرم جبر، إن مصر لن تعطش أبدًا، ولن تتنازل عن حقوقها التاريخية فى مياه النيل، مضيفًا أن علينا أن نصطف جميعًا خلف الدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي، ونثق أن حقوق مصر محفوظة ونمتلك حق الدفاع الشرعى إذا تعرضت تلك الحقوق لأى خطر يهدد المصريين.

وزير الري: "احنا مبنهزرش ومتابعين كل صغيرة وكبيرة بسد النهضة".. "عبد العاطى" الانتهاء من تأهيل 2100 كيلو بتبطين الترع وسنصل لـ 7000 بنهاية يونيو 2022.. وخبراء يؤكدون تلاعب إثيوبيا بالتصميمات المعلنة.. صور

قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، إن ما شاهده الحضور في الجلسة الحوارية المفتوحة التي نظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، اليوم السبت، بحضور كبار الكتاب الصحفيين والإعلاميين بالقناطر الخيرية، هو جزء من ماكينة العمل التي تتم بكافة أجهزة الدول، موضحا: نحن ننظر للحاضر والمستقبل القريب والبعيد، وذلك من خلال الكوادر التي يتم تجهيزها بداية من الوزير حتي أصغر عامل بالملف، قائلا: "إحنا مبنهزرش ومتابعين كل صغيرة وكبيرة، وسد النهضة الإثيوبي به الكثير من العيوب منها ما أعلن ومنها لم يعلن حتي الآن".

بتوجيهات من الرئيس السيسي.. مصر ترسل مساعدات طبية للأشقاء فى تونس

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفى إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب التونسى الشقيق فى مختلف المحن والأزمات، أقلعت طائرتين نقل عسكريتين من قاعدة شرق القاهرة الجوية محملة بشحنات من الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية مقدمة من وزارة الصحة والسكان المصرية إلى الشعب التونسى الشقيق للمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين التونسين.