أخبار مصر

"السجون" تعقد لجان امتحان للنزلاء بمختلف السجون على مستوى الجمهورية

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

عقد قطاع السجون بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، عددا من اللجان لأداء امتحانات الثانوية العامة لعددمنالنزلاءبمختلف السجونعلى مستوى الجمهورية، تم توفير الأجواء المناسبة لأداء الامتحانات، مع إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تتخذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية.

يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على الإهتمام بأوجه الرعاية المقدمة لنزلاء السجون.

ويأتي ذلك أيضا فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان وإعادة تأهيل نزلاء السجون، والعمل على انخراطهم فى مدارج المجتمع عقب انقضاء فترة العقوبة.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا