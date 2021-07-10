"السجون" تعقد لجان امتحان للنزلاء بمختلف السجون على مستوى الجمهورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

عقد قطاع السجون بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، عددا من اللجان لأداء امتحانات الثانوية العامة لعددمنالنزلاءبمختلف السجونعلى مستوى الجمهورية، تم توفير الأجواء المناسبة لأداء الامتحانات، مع إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تتخذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية.

يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على الإهتمام بأوجه الرعاية المقدمة لنزلاء السجون.

ويأتي ذلك أيضا فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان وإعادة تأهيل نزلاء السجون، والعمل على انخراطهم فى مدارج المجتمع عقب انقضاء فترة العقوبة.