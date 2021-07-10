النائب العام يشكل لجنة للقاء قاضيات تمهيدًا لندبهن للعمل بالنيابة العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أمر النائب العام المستسار حماده الصاوي، إعمالًا لقرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية- بتشكيل لجنة لعقد لقاءات بقاضيات لنظر ندبهن للعمل بالنيابة العامة.

تتشكل اللجنة من من كل من المستشار النائب العام المساعد مدير التفتيش القضائي»، و المستشار رئيس الاستئناف المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، المستشار رئيس الاستئناف رئيس المكتب الفني و المستشار رئيس الاستئناف وكيل التفتيش القضائي، و المستشار رئيس الاستئناف مدير إدارة التعاون الدولي وتنفيذ الأحكام، والمستشار رئيس الاستئناف الأمين العام للأمانة العامة، و المستشار رئيس الاستئناف الأمين العام المساعد للأمانة العامة.

وذكرت النيابة في بيان اليوم السبت، أن اللجنة بدأت أعمالها اليومَ بمقر مكتب النائب العام بالقاهرة الجديدة، التقت ببعض القاضيات ونظرت ملفاتهن، وستستمر اللجنة في الانعقاد حتى الانتهاء من أعمالها، ومن ثَمّ يتم العرض على النائب العام لاتخاذ قرار ندب بعضهن للعمل بالنيابة العامة بعد العرض على مجلس القضاء الأعلى في أول شهر أكتوبر القادم.