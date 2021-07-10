بيان من دار الإفتاء حول رؤية هلال ذي الحجة.. وموعد عيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أعلنت المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية بيانها الرسمي الصادر بقرار رقم (146 / هـ) أن يومَ السبت 10 من شهر يوليو 2021 م هو آخر أيام ذي القعدة، وأن يومَ الأحد الموافق 11 من شهر يوليو 2021 م هو أول أيام ذي الحجة.

وقال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إنه تمت رؤية الهلال بواسطة اللجان الشرعية في جمهورية مصر العربية، وعلى ذلك كله تُعلن دار الإفتاء المصرية أن يومَ الأحد الموافق 11 من شهر يوليه 2021م هو أول أيام ذي الحجة 1442هـ، وأن يومَ الاثنين الموافق 19 من شهر يوليه 2021م هو التاسعُ من ذي الحجة وهو يومُ عرفة، وأن يومَ الثلاثاء الموافقَ 20 من شهر يوليو 2021م هو العاشرُ من ذي الحجة، وهو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وبهذه المناسبةِ الكريمةِ، قدم مفتي الجمهورية خالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، متمنيا له دوام الصحة والعافية، كما نتقدمُ بخالص التهنئة للشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعين اللهَ- سبحانه وتعالى- أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير.