رسمياً.. عقوبات مشددة ضد 8 طلاب بأول امتحانات الثانوية العامة (بيان بالأحرف الأولى)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

كشفت وزارة التربية والتعليم، عن اتخاذ عقوبات مشددة حيال الحالات التي تم رصدها عن طريق غرفة عمليات الثانوية العامة، وخالفت القواعد والإجراءات الرسمية في أول أيام امتحانات الثانوية العامة.

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، عبر حسابه على فيسبوك: "حذرنا كثيرا من الغش ولكن للأسف قام الطلاب المذكورون في هذا البيان بمحاولات للغش وتم ضبطهم ومعاقبتهم كما هو وارد في البيان".

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني 8 حالات غش باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة، في محافظات "الغربية، والدقهلية، المنوفية، والفيوم، وبني سويف"، وتم تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.

وأدى طلاب الثانوية العامة شعبة علمي (رياضة و علوم)، امتحان اللغة العربية من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 1 ظهرا.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة هذا العام ورقيا "بابل شيت" وبنظام الأسئلة التي تعتمد على الفهم وليس الحفظ، على أن تكون جميع الأسئلة "اختيار من متعدد" بدون أسئلة مثالية.

كما تعقد الامتحانات، داخل لجان مؤمنة ومراقبة بالكاميرات داخل المدارس، وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة كورونا.

وتتيح الوزارة، لطلاب الثانوية العامة، إدخال الكتب المدرسية أيًا كانت مساحة ملاحظاتهم بخط يدهم "واقتصار المنع على اوراق او ملازم يتم تدبيسها او اضافتها"، على أنه سيتم السماح بالملاحظات حتى لو كانت مبالغ فيها.

وأكدت الوزارة، إنه سيتم التصحيح إلكترونيا، و من المقرر إعلان نتيجة الثانوية العامة بعد 10 أيام من الامتحان الأخير للثانوية العامة، والذي ينتهي 2 أغسطس المقبل.