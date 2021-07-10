"اتحاد المؤسسات الأهلية" يعلن دعمه للرئيس في أزمة سد النهضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب مينا غالي:

أعلن المؤتمر العام للاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، المنعقد اليوم السبت بمقر الاتحاد بالقاهرة، تأييده ووقوفه صفاً واحداً خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأضاف الاتحاد في بيان اليوم: "أننا على ثقة في قيادته الحكيمة والرشيدة في قيادة الدولة المصرية وحرصه على أمن وسلامة الوطن وحقوق مصر التاريخية في مياه نهر النيل، وتحيا مصر شامخة أبية تحت قيادته الحكيمة".

وكان سامح شكري، وزير الخارجية، التقى مجددا، أمس الجمعة، في نيويورك، مع نظيرته السودانية الدكتورة مريم الصادق المهدي، واللجنة العربية المعنية بمتابعة تطورات ملف ‫السد الإثيوبي والتنسيق مع مجلس الأمن الدولي حياله.

وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في تدوينة عبر حسابه على تويتر: إن اللقاء يأتي في أعقاب جلسة مجلس الأمن الخاصة بالسد الإثيوبي التى عقدت مساء أمس الخميس بتوقيت القاهرة.