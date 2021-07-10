شكرا لقرائتكم خبر عن أقوى مراجعات ليلة الامتحان للثانوية العامة في اللغة الفرنسية "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ طلاب الثانوية العامة أداء امتحانات نهاية العام اليوم بمادة اللغة العربية، وانتهت مرحلة الاستعداد وبدأت فترة الامتحانات التي يحدد الطلاب على أساسها الكلية والمجال الدراسي الذي سيلتحقون به بعد ظهور النتيجة، وحرصًا على الدور الاجتماعي الذي نلتزم به تجاه الطلاب كل عام، يقدم موقع ”الخليج 365” أقوى المراجعات لكل طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمي والأدبي، باللغة الإنجليزية والعربية، وإليكم مراجعات بالفيديو لكل مواد الثانوية العامة، بالتعاون من نخبة من أفضل الأساتذة في كل المواد الدراسية باللغة العربية والإنجليزية، واليوم نقدم مراجعة ليلة الامتحان في مادة اللغة الفرنسية.