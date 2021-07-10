شكرا لقرائتكم خبر عن "سكة السلامة" مبادرة لصندوق مكافحة الإدمان فى المترو للتوعية بأضرار المخدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق، مبادرة جديدة تحت عنوان "سكة السلامة" بالتعاون مع الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق لرفع الوعى المواطنين بمخاطر وتعاطى وإدمان المواد المخدرة على خطوط مترو الإنفاق الثلاثة .

وصرحت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أن المبادرة تستهدف التوعية بأضرار تعاطى المخدرات لمختلف الفئات، وكذلك إلقاء الضوء على الخدمات التى يقدمها الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان "16023"، وكذلك دور الأسر فى الاكتشاف المبكر للتعاطى ومراحل العلاج من خلال المراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن، والبالغ عددها 27 مركز علاجى فى 17 محافظة حتى الآن، ووجهت القباج بتكثيف تنفيذ البرامج التوعوية عن أضرار تعاطى المخدرات لحماية الشباب من الوقوع فى براثن الإدمان.



من جانبه أوضح عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، استمرار تنفيذ المبادرة لمدة ثلاثة أشهر، حيث يتواجد عدد كبير من متطوعى الصندوق لنشر الوعى بين المواطنين المترددين على خطوط المترو، والخدمات التى يقدمها الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة وكذلك تعريفهم بأنواع المخدرات المستحدثة، وكيفية الاكتشاف المبكر لتعاطى المخدرات والتعامل مع الحالات المرضية.

كما تستهدف المبادرة أيضا إبراز الآثار السلبية لتعاطى المواد المخدرة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن التعاطى من كون المخدرات تعمل على تنشيط الذاكرة وتساعد على نسيان الهموم وغيرها من المفاهيم الخاطئة لدى البعض حيث يقوم بشرح أهداف المبادرة مجموعة من المتخصصين والمتطوعين لدى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان من خلال التواصل المباشر مع المواطنين والشباب من مختلف الفئات والمراحل العمرية والرد على استفساراتهم حول طبيعة مرض الإدمان وطرق الوقاية والاكتشاف المبكر للتعاطى .



















